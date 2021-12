December 18-án tart adománygyűjtő gálát a Fábián Juli Emlékalapítvány, ahol a koronavírus-járvány miatt bajba került zenészek, illetve kollégák támogatására gyűjtenek majd.

A gálán fellép majd a Supermen, a Random Trip, az Ivan& the Parazol és még sokan mások is.

Szepesi Mátyás azAcNews lapjának elmondta, hogy azt szerették volna, ha minél vegyesebb társaságot tudnának felvonultatni, illetve egyelőre még nem jelentkeztek a nehéz helyzetbe került zenészek, de az est után ki fognak írni egy pályázatot, ami alapján majd eldöntik a befolyt adományok elosztását.

Szerintem tetszene Julinak is ez a gála. Hosszú kapcsolatban voltunk a halála előtt, két zenekarában is részt vettem, és nagyon jó barátságot ápoltunk. Ő egy borzasztóan jószívű ember volt, éppen ezért fontos az, hogy azon túl, hogy támogatjuk az alapítvánnyal a szakmabelieket, az emlékét is ápoljuk.