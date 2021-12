Hilary Duff főszereplésével elkészítették az Így jártam anyátokkal női változatát, így ezúttal női szemszögből követhetjük végig egy, a házasságig és közös gyermekig vezető megismerkedés történetét.

Az első előzetes szerint a koncepció nem változott, egy New Yorkban élő baráti társaság mindennapjaiba nyerhetünk betekintést, akiknek élete azért mégis egészen más, hiszen időközben az okostelefonok is megjelentek, így a főszereplő szembesül a modern-kori ismerkedés nehézségeivel.

A főszereplő pedig már jóval idősebben mesél randizásairól, egyszem fiának.

Csak remélni tudjuk, hogy a sorozat méltó lesz elődjéhez, a forgatókönyvírók a This Is Us sorozat alkotói, így van némi remény. A tízrészes Így jártam apátokkal január 18-án érkezik a Hulu kínálatába.