Fotó: Kevork Djansezian / Getty Images Hungary

A 44 éves rapsztár a jövedelmező zenei karrierjének köszönhetően hatalmas ingatlanportfóliót épített fel az elmúlt évek során – Kanye azonban a "kapitalista uralom" elleni küzdelem érdekében most átalakítaná luxusotthonait.

Kapitalista uralom alatt vagyunk, és ez megöl minket. Itt az ideje, hogy változtassunk ezen. Egy éven belül hajléktalan leszek. Az összes házamat templommá fogom alakítani. Megcsináljuk, és olyan hely lesz, ahová bárki elmehet

– nyilatkozta legutóbb a rapper az 032c Magazinnak. Elmondása szerint templomok mellett még árvaházak építésén is gondolkodik, legújabb terve ugyanis az, hogy megmentse a világot. Mindezért az LA Mission nevezetű egyesülettel kezdett el együttműködni, akikkel már meg is szervezte első jócselekedetét, nemrégiben ugyanis 1000 adag ételt osztottak szét rászorulóknak.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a rapper igen nehéz időket él meg most, felesége Kim Kardashian ugyanis végleg elkötelezte magát a válás mellett, ráadásul már más férfiak oldalán is látni lehet őt. Kanye nemrégiben a színpadon könyörgött Kimnek, hogy menje vissza hozzá, a modell azonban nem reagált a történtekre.

(Forrás: Female First)