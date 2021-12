Elárasztotta mémekkel az internetet az a fotó, amelyen Grant Austin térdel az a Zöld Íjász sírja mellett.

A nálunk is vetitett Zöld Íjász a DC Comics egyik szuperhősének alteregója, akit Stephen Amell alakított. Egy ponton aztán a karakter feláldozza magát és meg is hal, a temetésén pedig megjelennek barátai, bajtársai is. Köztük volt a Grant Austin által megformált Barry Allen/ A Flash is.

A jelenet forgatásakor Austinról készült egy fotó, amint az Íjász sírja mellett térdel, majd béke jelet mutatva vigyorog a kamerába. Még tavaly januárban osztotta meg a sorozat egyik tagja ezt a képet, ami akkor 61 ezer likeot kapott.

Persze nem kellett több az embereknek, akik meglátták a fotóban rejlő lehetőségeket. meg is jelentek az első mémek a Redditen, ráadásul még aznap, amikor az eredetit megosztották.

Az első ilyen 2100 pontot ért el, tehát az olvasók 98%-ban like-ot dobtak rá, kevesebb, mint három nap alatt. A kép azóta internetes szenzáció lett, az emberek folyamatosan kitalálnak hozzá mindenféle szöveget.

Az egyik ilyen, hogy a sírban valakinek a 2020-as tervei lettek eltemetve, amelyek megalapozhatták volna a jövőjét, Grant Austinra pedig odaírták, hogy Covid-19, mint mindennek az elrontója.

