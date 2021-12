A főszerepben természetesen Timothée Chalamettel.

Fotó: Neil Mockford / Getty Images Hungary

Korábban már az Index is beszámolt arról, hogy az 1971-es, valamint a 2005-ös filmek után minden bizonnyal 2022-ben újabb újragondolást kap Willy Wonka története. Korábban már kiderült, hogy a film egy musical lesz, a főszerepet pedig a Szólíts a neveden, valamint a Dűne filmek sztárja, Timothée Chalamet kapja.

A most kiszivárgott képeken is ő látható egy fekete talárban, mely valószínűleg csak a valódi jelmezének takarására szolgál – szerencsére azonban abból is kikandikál pár részlet.