Részben a Nirvana legendás énekese inspirálta a legújabb Batman rendezőjét.

Fotó: YouTube

Matt Reeves az Empirenek adott interjút a jövőre érkező The Batman filmjéről, ahol arról beszélt, hogy épp zenét hallgatott, amikor megszületett a fejében az ötlet, hogy miként kellene megalkotni Bruce Wayne karakterét.

Reeves még a forgatókönyv elején járt, amikor felcsendült a Nirvana – Something In The Way (a dal hallható az előzetesben is – a szerk.), és eszébe jutott, hogy mi lenne, ha a sokat látott milliárdos szépfiú helyett, egy lelkileg sérült, visszavonult férfit vinne vászonra, aki képtelen feldolgozni szülei halálát.

A rendező úgy döntött, hogy párhuzamot fog vonni Bruce Wayne és Kurt Cobain között, mintha az előbbi, az énekes egy kitalált variációja lenne, aki igyekszik helyt állni Gothamben.

Végül az ötlet odáig vezetett, hogy megszerezték a szerepre Robert Pattinsont, aki egy korábbi alakításával már meggyőzte a rendezőt, hogy képes egy olyan figurát eljátszani, aki kétségbeesett és sebezhető. Reeves szerint az ő hőse egyszerre lesz rocksztár, illetve remete is, akár csak a Nirvana néhai frontembere.