A technika valódi szépsége utat tört.

Nem túlzás azt állítani, hogy a lehető legkínosabb élményben volt része egy hűtlen férjnek. Az illető azt mondta a feleségének, hogy túl beteg ahhoz, hogy a családdal tartson a nyaralásukon, ezért inkább otthon marad.

A férfi természetesen nem az egészsége miatt aggódva ücsörgött otthon. Amikor a felesége eltűnt a családdal, áthívta magához a szeretőjét. Hogy a nő hogy ment be a lakásba, nem tudni, arról viszont felvétel is készült, ahogyan távozott. A csalfa férj maga kísérte végig a tornácot a félmeztelen szeretőt, akinek még a fenekébe is belemarkolt búcsúzóul.

Mivel a biztonsági rendszer mozgást jelzett az éjjeli felvételeken, a feleség végignézte a fentebb említetteket, és érthető módon kitette a férje szűrét – aki nem mellesleg maga szerelte fel a kamerát, ami végül lebuktatta. A kínos felvételt ide kattintva lehet megnézni.