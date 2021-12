Új kedvcsináló érkezett a december 29-én startoló Book Of Boba Fett sorozathoz.

A Mandalorian második évadjának végén jelentették be, hogy érkezik a Book Of Boba Fett sorozat a Disney Plus kínálatába, ami napokon belül elérhetővé is válik az előfizetők számára.

Fotó: YouTube

A sorozat bemutatja majd, hogy a legendás fejvadásznak miként sikerült megmenekülnie a biztos halálból a Jedi visszatér után, illetve helyt kell állnia a poros Tatuin bolygó alvilágjában is.