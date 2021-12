Tiszavirág-életű volt Ye, azaz Kanye West legutóbbi kapcsolata. Úgy hírlik, Vinetriával mindössze pár hónap randizás után elváltak útjaik.

Mivel a világ leggazdagabb zenészei között is számon tartott rapper már nem követi a 22 éves modellt az Instagramon, ezért a külföldi portálok és sajtóorgánumok arra következtetnek, hogy West újra a szinglik táborát erősíti – mutatott rá a Female First a Page Six cikke nyomán.

A rapper jóformán a Kim Kardashiannal 2014-ben köttetett házasságának csődjét sem dolgozta fel. Erre utal az is, hogy West nem titkoltan reménykedett abban, hogy esetleg újrakezdhetik; nemrég színpadon is könyörgött négy gyermeke anyjának, hogy menjen vissza hozzá.

A realitysorozat-sztár tíz hónappal ezelőtt nyújtotta be a válókeresetet, Kardashian is más oldalán keresi a boldogságot: Pete Davidson komikussal bonyolódott románcba, és semmi más nem érdekli, csak az, hogy mondják ki végre, Kanye West és ő nem férj és feleség többé. A rappert egyébként Irina Shayk modellel is hírbe hozták.