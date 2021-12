Jó ideje nem rója az utakat Mariah Carey. Az All I Want For Christmas Is You című dal előadójában olyan mély nyomot hagyott a New York-i forgalom, hogy egyhamar nem is tervez volán mögé ülni.

Az énekesnő évek óta nem érzi szükségét annak, hogy elkezdje a jogosítványának meghosszabbítását intézni – írja a Female First.

Egyáltalán nem vezetek... Ezzel a világnak is csak jót teszek. A vezetői engedélyem is régóta lejárt már. Amikor New Yorkban éltem, egyáltalán nem akartam vezetni, de ez most is így van. Túl sok ez nekem

– magyarázta az énekesnő, aki két gyermek büszke anyja: ikrei, Moroccan és Monroe már 10 évesek.

S bár hollywoodi dívaként emlegetik, az nincs ellenére, hogy a konyhában tüsténkedjen.

December 24-én egész nap sütök. De tényleg! Azokat a recepteket használom, amiket rám hagyott, mielőtt meghalt volna. Nálunk is hagyományos családi vacsora készül, de nem fogok hazudni: vannak, akik besegítenek a főzésben. De isteni krumplipürét tudok készíteni

– szögezte le Carey, akit a karácsony királynőjének is becéznek.