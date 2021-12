Ahogy az Index már korábban megírta, Demi Lovato fejébe vette, hogy dokumentumfilmet forgat a földönkívüliekről.

Fotó: Emma McIntyre / Getty Images Hungary

De nemcsak az UFO-k, további természetfeletti jelenségek is foglalkoztatják manapság a fantáziáját, ezért a Unidentified With Demi Lovato című dokusorozatban ezeknek is utánajár.

Már az előzetes is emlékezetesnek mondható, ugyanis az énekesnő két társával együtt egy sötét szobában "beszélgetnek" egy szellemmel, aki Demi állítása szerint traumát élt át egy férfi miatt. Ezért társai kimennek a szobából, hogy a földöntúli lény válaszokat adjon Lovatónak, aki aztán még énekel is neki egyet.

A szürreális jelenetet itt tekintheti meg: