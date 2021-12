A DK elnökének ünnepi hangulatához a zene is hozzájárult.

Fotó: Facebook

Csendet, szeretetet, barátokat, nyugalmat kívánt közösségi oldalán Gyurcsány Ferenc karácsonykor is, bízva abban, hogy nem csak erre a pár napra köszönt be a béke. A politikus hétvégén egy alpesi üdülőfaluból jelentkezett be, ahol a leírtak alapján csupa jókedvet és kedvességet tapasztalt.

A szomszéd mintha francia lenne. A kiejtése miatt gondoljuk. Középkorú házaspár, meg a szülők. Csak pár mondat az elején, aztán minden nap. Hétköznapi történetek. Reggeli integetés, belátunk egymáshoz. Mosoly. Ébredő nap, mosolygós emberek. De hiányzik ez sokszor. Kötcse szokott ilyen lenni. Oda tartunk

– olvasható a posztjában, az ezt követő bejegyzéséből pedig az is kiderül, hogy mostanábaban Bruce Springsteen dalait hallgatja.

Hónapok óta Bruce Springsteent hallgatok. Lassan mindent hallottam, a szövegeket lefordítottam. Csoda jön, az egyik legszebb dal. Karácsonykor

– írta Gyurcsány Ferenc a megosztott videó mellé.