Barátainak köszönhetően halgombóc, libasült és gyöngytyúkleves került a politikus asztalára karácsonykor.

Németh Szilárd köztudottan imád szakácskodni, az általa készített ételekkel pedig gyakran el is dicsekszik a Facebookon. Nem meglepő tehát, hogy az ünnepi menüsort is megmutatta a közösségi oldalán, ami a megosztott képek alapján igen pazarra sikeredett.

A halászlé halgombóccal már karácsony első napjára elfogyott, a libamell tegnap, a töltött káposzta és a gyöngytyúkleves pedig ma. A képek nem szenteste készültek. A libasült gondolom kiveri a biztosítékot egy-két, magát gourmet-nek gondolónál, de hát a fiam így szereti: átsütve, magyaros risi e bisi-vel, csemege ubival, ketchuppel

– részletezte a fotókon látottakat Németh Szilárd, majd azt is nyomatékosította, hogy minden étel kizárólag hazai alapanyagból készült, amelyeket ajándékba kapott a barátaitól. Az ajándékozók, akik között a Telex tudósítása szerint pályázatnyertes fideszes polgármesterek és képviselők is vannak, pálinkával is ellátták a politikust.