Teljes sebességgel érkezik a nosztalgiavonat a 9 és ¾ -ik vágányra. Most már tényleg nem kell sokat várniuk a Harry Potter-fanoknak az új év első napján megjelenő, húszéves évfordulóra. A Visszatérés Roxfortba című különkiadás, mint megírtuk, hazánkban is látható lesz a HBO GO kínálatában.

A CineMagna viszont már-már több mint szimpla ízelítőt ad azoknak, akik nehezen bírják kivárni, hogy újra láthassák kedvenceiket. A hangulatos háttéranyagban tudomást szerezhetünk a forgatási előkészületek között meginterjúvolt szereplők első benyomásairól is.

Daniel Radcliffe arról mesélt, hogy elsőre mennyire tartott a nosztalgiázástól. Nem tudta, milyen érzések törnek elő belőle, tekintve hogy a szereplők közül sokan hosszú évek óta most először találkoznak újra.

A varázslótanoncot alakító színész kicsit a múltba merengve felidézte, mennyire félt, amikor befejeződött a sorozat, mert azt hitte, azzal együtt életének talán legjelentősebb szakasza is a végéhez ért. Most viszont, hogy újra láthatott mindenkit, hatalmas öröm töltötte el. Mégsem fejeződött be az élet senki számára akkor, tíz évvel ezelőtt, rengetegen megtalálták a számításukat azóta, és élik az életüket, megházasodtak vagy már gyermekük is született.

Életem minden részletében valahogyan kapcsolódott Potterhez és ehhez a helyhez. Az első csókom, az első barátnőm, bármire is gondolok, valahogy spirálszerűen következett ebből. Mindenki azt hiszi, hogy a képernyőkön, a szemük láttára nőttünk fel. Nos igen is meg nem is. Megvolt azért a magánéletünk, csak éppen egy filmforgatás közepében éltük meg. Hát igen, kicsit bizarr volt

– idézte fel Radcliffe a forgatási díszletek közt, eltelve régi emlékekkel. Láthatóan elsőre azért minden résztvevőnek kissé furcsa és megilletődéssel teli lehetett a nagy közös találkozás, de abban is biztosak lehetünk, hogy érdemes még a papír zsebkendőket maguknál tartaniuk a rajongóknak.