Szomorúan indul az év a Majoros családban.

Alig egy éve, hogy egy emberként izgult az ország Majoros Péterért, aki súlyos szövődményekkel került kórházba, máris újabb családtag fertőződött meg. Mint arról az Index is beszámolt, férje megbetegedésével egyszerre Majoros Hajnalka is elkapta a koronavírust, tünetei azonban enyhébbek voltak, így ő otthon átvészelhette a korántsem kellemes időszakot – most azonban az oltások ellenére ismét pozitív tesztet produkált.

Hajnalka Instagram-oldalán osztotta meg állapotát a követőivel, mint írja, eddig úgy hitte, nem lesz ideje év végi posztot írni, hiszen családjával szerette volna tölteni ezt az időszakot, a sors azonban közbeszólt.

Igen, lett időm erre a posztra, és az elkövetkező napokban is lesz időm, csak épp nem úgy, ahogyan azt elterveztem, szerettem volna! Szobafogságra lettem ítélve! Egyedül vagyok egy szobában, miközben a családom tagjai itt vannak a házban! Hallom, ahogy Peti a lencsét készíti, amit persze előző este beáztatott. A fiúk társasoznak, filmet néznek! Arti ugatja a szomszédokat, ellenben a petárda durrogtatása hidegen hagyja! Szerencsére

– írja posztjában Dundika, aki hozzátette, a dudák hangjától ugyan szétmegy a feje, most azonban mégis alig várja, hogy hallhassa, ahogy fiai megfújják őket.

Reméltem, hogy többet nem találkozunk, mivel akkor keményen megküzdöttünk, és az oltásokkal is felvettük a harcot ellened! Te mégis itt vagy, és bár margódra legyen írva, most nem vagy annyira kemény legény, és eddig a kis családom többi tagját is békén hagytad, mégis meg kell hogy kérjelek szépen, alázattal, HÚZZAFRANCBA innen tőlem is

– fejezte be a kétgyerekes anyuka.