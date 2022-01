2022. január 17-én kerül fel az HBO MAX kínálatába a James Gunn által jegyzett Peacemaker-sorozat, amelyhez most egy igazán véres előzetes is érkezett.

Aki nem tudná, a The Suicide Squad-filmben debütált karaktert John Cena keltette életre a tavaly moziba került filmben, most pedig saját sorozatot is kap a szereplő, aki nem a visszafogottságáról lesz híres.

A trailer nem finomkodik, akad itt vér, káromkodás, erőszak minden mennyiségben, így jobb észben tartania mindeneknek, hogy ez nem egy gyerekeknek szánt sorozat lesz.