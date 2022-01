Ki hitte volna?

Tristan Thompsonról nem túlzás állítani, hogy notórius nőfaló, ezt pedig a gyermekinek anyjai tudják a legjobban. Belőlük pedig már három is van. Jordan Craig éppen várandós volt Prince nevű fiával, amikor a kosárlabdázó ejtette, és összejött Khloé Kardashiannal. Kim Kardashian húga sem mentesült a megcsalások alól, sőt. Akkor is kapott belőle, amikor True nevű közös lányukkal volt várandós.

Khloé többször is megbocsájtott, ám a celebritás végül a sokadik csalódás után kitette a szűrét. Mostanra pedig egy eddig nem százszázalékos félrelépés is bebizonyosodott. Tristan Thompson tavaly a születésnapi partiján feküdt össze egy Maralee Nichols nevű edzővel, az afférnak pedig azóta már a gyümölcse is megszületett. Az apasági teszt szerint a kosárlabdázóé a baba. Ennek fényében már ő is kénytelen volt elismerni a tettét, aminek egyébként egészen kusza előzménye van, ezt ide kattintva lehet elolvasni.

Ma az apasági teszt eredményei azt mutatják, hogy Maralee Nichols gyermeke az enyém is. Teljes felelősséget vállalok a tetteimért. Most, hogy az apaság megállapításra került, várom, hogy barátsággal neveljük együtt a fiunkat. Őszintén elnézést kérek mindenkitől, akit megbántottam vagy csalódást okoztam ezekben az időkben, nyilvánosan és a magánéletben egyaránt. Khloé, te nem ezt érdemled. Nem érdemled meg a szívfájdalmat és a megaláztatást, amit én okoztam. Nem érdemled azt, ahogyan az elmúlt években bántam veled. A tetteimnek semmi köze ahhoz, ahogyan látlak. A legnagyobb tisztelettel és szeretettel vagyok irántad. Függetlenül attól, hogy mit gondolsz. Még egyszer, hihetetlenül sajnálom

– szemlézte Tristan Thompson Instagram-történetét Perez Hilton.