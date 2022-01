Régi álma vált valóra a 2010-es Megasztár legfiatalabb versenyzőjének.

Patai Annát a tegnap indult Rádió Dikh, az ország első roma rádiójának műsorvezetőjeként hallhatjuk ezentúl, minden hétköznap reggel 9 órától, Kovács A. Máté és Báró oldalán.

A fiatal lány elárulta, hogy a rádiós karrierje mellett az éneklést is folytatni szeretné:

A műsorvezetés mellett ugyanúgy dolgozom tovább zeneileg. Hamarosan megjelenik a lemezem, amelyen tíz magyar dalt hallhatnak majd. Most már a dalszövegírásból is aktívan kiveszem a részem, ezek a dalok ezért is különlegesek, mert én dolgoztam a szövegen is