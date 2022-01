Nem, nem csak arra jó, hogy távol tartsa a doboz tetejét az ételtől.

Számtalan írás foglakozott már a témával, miszerint mi is valójában a haszna a pizzák közepére elhelyezett, a legtöbb esetben háromlábú kis "asztalkának" vagy "székecskének". A többség véleménye szerint a legfőbb haszna az, hogy távol tartja a doboz tetejét magától az ételtől, így szállítás közben nem nyomódhat össze – de egy TikTok videó most rávilágított, hogy bizony másra is lehet használni.

Biztosan Ön is találkozott már azzal a jelenséggel, hogy bár a rendelt pizza fel lett szeletelve, abból egy szeletet maszatmentesen szinte lehetetlen kivenni. Erre a problémára talált megoldást a videós, aki megmutatta, hogy a kis asztalkát kvázi villaként használva remekül le lehet fogni a pizza nagyobbik felét, hogy könnyedén kivehessük a kívánt szeletet.