Régi otthonába, a chicagói Brookfield Állatkertbe reptették Lucky-t, a 47 éves palackorrú delfint, hogy szeptemberi diagnosztizálása után most újabb ultrahang- és CT-vizsgálatokat végezzenek el rajta, hogy felmérjék, a rák átterjedt-e testének más részeire is.

Az, hogy az állatkert területén fejlett orvosi diagnosztikai képalkotó berendezésekkel rendelkezünk, óriási előnyt és lehetőséget jelent a gondozásunkban lévő állatok egészségi állapotának értékelésére és nyomon követésére. Lucky esetében egy teljes testre kiterjedő CT-vizsgálatot tudtunk végezni, hogy felmérjük az állapotát, szerencsére semmilyen jelét nem mutatta már rák a nyirokcsomóiban vagy más testrészeiben

– mondta Dr. Jennifer Langan, a Chicagói Állatkerti Társaság vezető állatorvosa.

A bátor delfinnek laphámrákja volt, amely emberekben és más állatokban is kialakulhat. Mint azt Langan hozzátette, ez a típusú rák a bőr felszínén, az üreges szervekben, valamint a légző- és emésztőrendszerben található sejtek elváltozásából ered. A palackorrú delfinek természetes körülmények között egyébként 30-40 évig élnek, fogságban azonban nem ritka, hogy 50 évesen is vidáman ficánkolnak, így Luckynak is bőven van még ideje kiélvezni az egészségét.