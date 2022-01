Tíz év után állt oltár elé 2021 augusztusában Majoros Péter és Majoros Hajnalka.

Az eseményről korábban az Index is részletesen beszámolt, mint írtuk, igazi sztárparádé volt a rapper esküvőjén, ahol többek között Till Attila, Ördög Nóra, Hajós András és Curtis is ott voltak – a most feltöltött több mint hatvan fotón pedig szinte a teljes násznépet megmutatta Majoros, ugyanis az összesen a vendégekkel közösen szerepelnek.