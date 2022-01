Kezd egyre aggasztóbbá válni az énekesnő viselkedése.

Mióta felszabadult apja gyámsága alól, Britney Spears láthatóan összenőtt az Instájával. Mindez nem is lenne baj, ám egyre több olyan poszt érkezik a felületre, amire nem igazán találunk magyarázatot. A kamera előtti értelmetlen táncikálások után most egy pucér fotó is érkezett. Illetve kettő. Ezeket az alábbi képre kattintva érheti el.