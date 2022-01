Az énekes minden videoklipjében és nyilvános megjelenésén kitesz magáért, így várható volt, hogy az új albumnál sem lesz ez másként.

Fotó: Emma McIntyre /AMA2020 / Getty Images Hungary

Augusztusban mindent letörölt Instagram-oldaláról, majd kaptunk egy kis ízelítőt az albumról. Az akkor megjelent Take My Breath című dala után úgy tűnt, hogy az énekes ezzel egy új The Weeknd korszak kezdetét jelzi.

Néhány napja Instagram-oldalán megosztotta legújabb, disztópikus témájú videoklipjének előzetesét, amelyben átváltozik önmaga egy sokkal idősebb verziójává. Az egyperces videóban több nagy név is közreműködött, többek között Jim Carrey, Quincey Jones, Tyler the Creator, Lil Wayne és a Oneohtrix Point Never is szerepel benne.

Új albuma, amely a Dawn FM címet kapta mától elérhető a zenei streaming szolgáltatóknál.