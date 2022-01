Ahogy arról az Index is beszámolt, Abel Tesfaye, másnéven The Weeknd pénteken új albummal jelentkezett.

A 16 számot tartalmazó album a Dawn FM nevet kapta, a rajongók pedig máris elkezdtek spekulálni. Néhány hónapja ugyanis felröppent a hír, hogy a 31 éves énekes Angelina Jolie-val randizgat, ugyanis több gyanús fotó is készült kettejükről.

Fotó: Getty Images Hungary

Tavaly októberben úgy tűnt, végre kiderült mi lehet közöttük, ugyanis egy bennfentes állítása szerint csak barátságból, és közös érdeklődési körük miatt találkozgatnak.

A találkozásokból állítólag még egy közös projekt is kisülhet.

Az énekes Here We Go... Again című dalával azonban újra szárnyra kapott a pletyka kettejükről, ugyanis a dalszövegből kiderül, hogy jelenlegi szerelme egy igazi filmsztár, ez pedig akár még Angelina Jolie is lehet.