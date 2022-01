Az eredeti képregények írója, Bryan Lee O’Malley és a Félsz a sötétben? újraélesztéséért felelős Ben David Grabinski közösen Scott Pilgrim-animét fejleszt a Netflixre. A gyártást és a terjesztést majd Az Esernyő Akadémia adaptálásáért is felelős UCP végzi a Netflix-szel közösen, az animáció pedig a japán Science SARU stúdióból érkezik majd.

A 2010-ben megjelent, a kasszáknál nagyot bukó, de kultfilmmé lett alkotás zenekara, a Sex Bob-Omb is részt vesz majd az anime elkészítésében, a film rendezője, Edgar Wright pedig produceri feladatokat kap, írja a Hollywood Reporter. Premierdátum egyelőre nincs.

A film rendezője két éve az Entertainment Weeklynek adott interjúban elhintette annak a lehetőségét, hogy animeként folytatódjon az eredetileg 2004 és 2010 között hat részben publikált romantikus fantasyképregény sztorija. Abban az interjúban arról is említést tettek, hogy a képregényt folytatnák, de egyelőre arról nincs hír. Az eredeti szériát rajzoló Bryan Lee O’Malley egyébként merített ihletet a japán mangák stílusából a Scott Pilgrim-kötetekhez, munkáját pedig a szigetországban is elismerték, nagy sikert aratott kritikusi és olvasói részről is.