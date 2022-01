Külföldön indította a hetet a többszörös olimpiai bajnok úszónő.

Bár elsőre azt hihetnénk, Katinka pihenéssel tölti a hétfő reggeleket, ez közel sincs így, az úszónő ugyanis most megmutatta, hogy még a spanyolországi Adejében is az edzőteremben indította a napját, ahol jól le is izzadt.

Mindig így kellene indulnia a hétfő reggeleknek, izzadással

– írta a fotókhoz Katinka, amit alább ön is megnézhet.