Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ralph Fiennes és Ben Kingsley is csatlakozott a világhírű rendező, Wes Anderson legújabb filmjének stábjához.

A Netflixre készülő film Roald Dahl, The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More című novelláskötetének adaptációja, Anderson pedig forgatókönyvíróként is közreműködik benne. A forgatás ebben a hónapban kezdődik az Egyesült Királyságban.

A Hollywood Reporter összefoglalója szerint a történet középpontjában Henry Sugar (Benedict Cumberbatch) áll, aki ellop egy könyvet, amely megmutatja neki, hogyan láthat át a tárgyakon és hogyan jósolhatja meg a jövőt. Ez a képesség egy sor szerencsétlenséget hoz az életébe, amelyek során maffiózók elől menekül, eközben pedig egy hollywoodi sminkmesterrel dolgozik együtt, hogy új személyazonosságot alakítson ki, és árvaházakat alapítson szerte a világon.

Anderson arról ismert, hogy filmjeihez megszokott színészi repertoárt használ.

Ralph Fiennes korábban játszott a rendező, A Grand Budapest Hotel című filmjében, de Cumberbatch, Patel és Kingsley újak lesznek Wes Anderson filmes világában.