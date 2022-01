Szerencsére jól van, a derékfájdalom azonban megkeseríti a mindennapjait.

Fotó: @tillattila / instagram

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a múlt héten két csíkot mutatott Till Attila koronavírus-tesztje. A Sztárban Sztár Leszek! műsorvezetője egy videóban ismertette állapotát rajongóival, most pedig egy helyzetjelentést is feltöltött.

Jól vagyok, jól viselem ezt a Covid-fertőzést, úgy néz ki, hogy ez egy omikron lesz nálam, minden jel arra mutat

– kezdte a videójában Tilla, majd hozzátette, hogy mostanra szerencsére a torokfájása és a náthája is elmúlt, és ugyan még kicsit köhög, az sem vészes.

Viszont ami érdekesség, beállt a derekam! Tehát tulajdonképpen mégsem minden rózsás. Én lumbágós vagyok ami azt jelenti, hogy ez egy 5-6 évente előjön és derékszögben meghajlok, utána pedig semmit nem tudok csinálni, olyan leszek mint egy Pinokkió fabábú, mintha egy kést beleszúrnának az oldalamba. (...) Ez sokkal jobban kínoz, mint a Covid. (...) Tulajdonképpen négykézláb közlekedem.

– mesélte a műsorvezető, aki szerint meglehet, hogy az omikron variáns idézte elő nála a betegségét, ugyanis több kutatást is olvasott, miszerint az új mutáció képes kihozni ezeket a gyengeségeket a szervezetben.