Hosszas várakozás után vasárnap végre elstartolt az Eufória második évada.



Korábban már az Index is beszámolt az HBO sokakat megbotránkoztató, ám egy igen fontos témát, a drogfogyasztást és annak kvázi hátulütői feldolgozó sorozatáról, mely több mint két év után most folytatást kapott. Zendaya ismét belebújt a depressziótól és függőségektől szenvedő gimnazista szerepébe, a premier előtt pedig minden követője figyelmét felhívta, hogy akárcsak az első évad, a folytatás is mély témákat fog érinteni, mely sokak számára felkavaró lehet.

Tudom, hogy már mondtam korábban, de szeretném megismételni, hogy az Eufória az érett közönségnek szól. Ez az évad, talán még több felkavaró és mélyebb témával foglalkozik, ezért kérlek csak akkor nézd meg, ha tényleg jól érzed magad közben. Vigyázzatok magatokra és tudjátok, bárhogyan is éreztek, mindig szeretve lesztek. Köszönöm a támogatásotokat

– írta Instagram-posztjában a színésznő.