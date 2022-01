Az RTL Klub műsorvezetője az Instáján dobta le a textilt – hívták fel rá a figyelmet a nap folyamán több portálon is. Persze mi is láttuk a képet, de mivel szigorú kiírás védi a posztok tartalmát, eltekintünk a közlésétől, ahogy attól is, hogy pontosan honnan jelentkezett be és mit írt a fotó mellé a tévés. Azt viszont eláruljuk, mit fedeztünk fel a hajzuhataga alatt.

Szabó Zsófi legutóbb júliusban mutatta meg a meztelen hátát, ám akkor a leengedett hajától nem látszott az, amit a friss képén azonnal felfedezni. Ez pedig nem más, mint

a nyakánál lévő apró tetoválás,

amelynek jelentését egyelőre nem tudtuk megfejteni. A korábbi meztelen fotót, amely közlésének idején még nem volt tiltott tartalom, ebben az írásban találja (KLIKK), a frisset pedig Szabó Zsófi Instagram-oldalára kattintva érheti el. (A két kép egyébként láthatóan ugyanabban az ablakban készült.)

Az egyelőre nem világos, hogy a műsorvezetőnek mi a célja ezekkel a fotókkal, ahogy az sem, vajon a párja, Shane Tusup mit szól ahhoz, hogy ilyen sokat mutat magából a közösségi oldalán.

(Azt csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a közszereplők hivatalos profilján szereplő tartalmak engedélykötelessé tétele csak kis hazánkban divat, ezidáig ennek sem sikerült megfejtenünk az értelmét.)