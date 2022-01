Maya Angelou arcképével díszített negyeddollárosokat ad ki az amerikai pénzügyminisztérium: az amerikai költő, író, emberi jogi aktivista az első színes bőrű nő, aki felkerül a pénzérmére.

A döntést Janet Yellen, az Egyesült Államok első női pénzügyminisztere üdvözölte. "Minden alkalommal, amikor újratervezzük a pénzérméinket, lehetőségünk nyílik arra, hogy mondjunk valamint az országunkról, hogy mit tartunk értéknek, hogyan fejlődtünk társadalomként" – idézi Yellen szavait az MTI.

A 25 centes érmén Angelou kitárt karokkal, mögötte egy repülő madárral és a napkeltével lesz látható. Az ábrát az amerikai pénzügyminisztérium szerint az írónő élete és hagyatéka inspirálta. Az érme másik oldalán George Washington, az USA első elnökének portréja látható.

Az 1928-ban született Angelou első műve, az 1969-ben megjelent I Know Why the Caged Bird Sings (Tudom, miért énekel a rab madár) című önéletrajzi regény egyből bestseller lett, ő volt az egyik első afroamerikai írónő, aki nagy közönségsikert arató könyvet írt. Hat önéletrajzi műve, öt esszékötete, számos verseskötete jelent meg, részt vett több színdarab, film készítésében. A Georgia, Georgia című 1972-es forgatókönyve volt az első megfilmesítésre kerülő, fekete nő által írt eredeti forgatókönyv. Számos díjjal, köztük az amerikai Nemzeti Könyvdíj életműdíjával is kitüntették. 1993-ban Bill Clinton beiktatásán személyesen mondta el az alkalomra írt On the Pulse of Morning című versét, 2010-ben Barack Obamától megkapta a legnagyobb civil amerikai elismerést, a Szabadság-érmet (Presidential Medal of Freedom).

Aktívan részt vett a feketék polgárjogi küzdelmében, együtt dolgozott Martin Luther Kinggel és Malcolm X-szel. Maya Angelou 2014-ben, 86 éves korában halt meg.

Az American Women Quarters (Amerikai nők a negyeddollároson) program keretében a következő négy évben más úttörő nők is felkerülnek a pénzérmékre, akik fontos szerepet játszottak az Egyesült Államok történetében, a pénzügyminisztérium 20 érme kiadását tervezi. Idén negyeddollárosra kerül Angelou mellett Sally Ride, az első amerikai női asztronauta, Wilma Mankiller, a cseroki indiánok első női törzsfőnöke, az őslakosok jogaiért harcoló aktivista és Anna May Wong, az első kínai-amerikai hollywoodi sztár is.