Tavaly októberben az Index is beszámolt arról, hogy potom 3,25 millió dollárért eladásra kínálták az 1984-ben megjelent horrorfilmben látott hatalmas ingatlant.

Most, néhány hónap elteltével hivatalosan is megtalálták a vevőt, aki bár kicsit alkudott az árból, de még így is elég nagy összegért, 2,98 millió dollárért lett a ház újdonsült tulajdonosa.

A kétszintes, három hálószobás és 4,5 fürdőszobás Los Angeles-i otthon lenyűgöző tulajdonságokkal rendelkezik, és még egy kerti medence is tartozik hozzá.

Nem is beszélve a hozzá tartozó vendégházról, ami szintén kényelmes lakhatást biztosít.

Arról egyelőre nincs információ, hogy ki volt a bátor vevő, de valószínűleg hatalmas Rémálom az Elm utcában-rajongó lehet, ha képes volt kifizetni ennyit egy házért.