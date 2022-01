Puskás Peti két év után újra színpadra állt, ez pedig nosztalgikus hangulatba hozta.

Legfrissebb Instagram-bejegyzésében ugyanis megemlékezett első színházi szerepéről. A poszthoz két képet csatolt, az egyiken a mai, a másikon 14 évvel ezelőtti önmagát láthatjuk, a visszaemlékezés pedig elmélkedésre késztette:

Két év után újra színpadon a József és a színes szélesvásznú álomkabát! Ezzel most már 14 éve játszom a szerepet, első főszerepemet a Madách Színházban... Nagyon durva ránézni a képre, hogy mindössze 23 éves voltam, amikor bemutattuk, most meg már közeledem a negyvenhez. Mennyire más ember voltam akkor és mennyi minden formált azóta, nagy örömök és fájdalmak, sikerek és hibák egyaránt. De valahogy ez a szerep mindig megmarad iránytűnek: ha bedobnak egy kútba, akkor is hinned kell a saját emberi értékeidben és küzdened az álmaidért, még a legnehezebb pillanatokban is. Sokat változtak a céljaim azóta, de József története ugyanúgy bennem él...