Micsoda fordulat...

Korábban már az Index is több ízben beszámolt a TV2 tavaly véget ért párkereső valóságshow-járól, mely nem kevés kivetnivalót hagyott maga után – gondolunk itt arra, hogy a Nagy Ő, azaz az olimpikon Tóth Dávid és kiválasztottja, Laura két hónap után már szét is mentek, illetve arra, hogy utóbbi már egy másik Dávid mellett keresi a szerelmet – ezeket leszámítva azonban a műsor egészen sokakat szórakozatott.

Mint utólag kiderült, arra is jó volt, hogy riválisokból legjobb barátnőket kovácsoljon, ugyanis a műsor két legnagyobb esélyese, Laura és Annabella ma már legjobb barátnőként tekintenek egymásra, legalábbis ezt a következtetést lehet levonni az Instagram-oldalikból.

You are more fun than anyone or anything I know