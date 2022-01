Som-Balogh Edina a Blikknek mesélt arról, milyen volt, amikor 2003-ban megnyerte a Miss Hungary szépségversenyt.

A Barátok közt egykori Kingája elárulta, hogy inkább hátrány, mintsem előny volt akkoriban a Miss Hungary cím, ugyanis annak idején nem pont egy hozzá hasonló embert kerestek a sorozatba.

Több fordulón vettem részt, sok másik lánnyal, végül szerintem azért is választottak engem, mert személyes szimpátia is kialakult a castingok során a stábbal, amellett persze, hogy a színészi kritériumoknak is megfeleltem