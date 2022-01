Az új törvény szerint a háziállatok már nem tárgyak, hanem érző lények.

Fotó: Tim Graham / Getty Images Hungary

A január 5-én érvénybe lépett rendelkezés fő célja, hogy amennyiben a családtagok szétválnak, az állatok jóléte is védve legyen a párok közötti jogi vita során. Ez azt is jelenti, hogy a spanyol bíróságnak ezentúl ugyanolyan komolyan kell vennie az állatok elhelyezését, mint bármely más családtagét, és el kell dönteniük, hogy ki kapja meg a felügyeleti jogot.

Ez a változás jelentősen javítja majd az állatok jólétét, miközben tiszteletben tartják az alapvető jogaikat is.

Az állatokat többé nem lehet elhagyni, lefoglalni vagy engedély nélkül elvinni, ez pedig majdnem minden állatot, háziasított és vadon élőt egyaránt érint.

Európán belül Franciaország, Németország, Svájc, Ausztria és Portugália már jó ideje érző lényként tekint az állatokra, így ezekben az országokban is szem előtt tartják jogaikat. Ha minden jól megy, a jövőben több ország is is hasonló háziállat-szabályokat vezethet be.