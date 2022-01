A The Boys kétségtelenül az egyik legegyedibb sorozat, ami az utóbbi években készült, az Amazon Prime Video szériájához pedig most egy animációs mellékszál is érkezik.

Fotó: YouTube

A The Boys Presents: Diabolical március 4-én kerül fel a streaming szolgáltató kínálatába, és egy 8 részes antológia sorozat lesz, aminek egyik főszereplője a videóban is látható, elszabadult szupi bébi, aki lézerszemével lemészárol egy komplett csapatot.

A rövid, de annál véresebb előzetes pedig jól mutatja, hogy ez a rajzfilm messze nem gyerekbarát tartalom lesz, hiába a Bolondos Dallamokat idéző stílus.