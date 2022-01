A Little Adventures YouTube-csatornát már csak azért is érdemes követni, mert nagyon cukik a videóban szereplő tengerimalacok, akik legutóbb az IKEA-ba is ellátogattak.

Fotó: YouTube

Pontosabban a gazdájuk, aki annak szellemében látogatott el a svéd üzletbe, hogy megnézze, milyen cuccokat találhat ott kedvenceinek. Egyébként meglepően sok minden van, amit imádnak a szőrös kis malacok, amit több kommentelő is megjegyzett a videó alatt.