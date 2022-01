A színész-énekes új lemezen dolgozik The Biebers nevű zenekarával, a friss dalok közül pedig az egyik most klipet is kapott.

Az Első Évad című szám kisfilmje párhuzamos idősíkban játszódik. A sztoriban Puskás Petiék kulcsot adnak a lakásukhoz egy idegen lánynak, aki időközben elfoglalja az otthonukat.

Az énekes szerint a pandémia ideje alatt meglehetősen kreatív időszakát éli a csapata, a z elmúlt félévben ez már a negyedik dal, amit a zenekar kihoz.

Íme: