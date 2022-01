A követők betekintést nyerhettek a nagy nap szinte minden részletébe.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Dobó Ági és férje Kis Csaba még tavaly novemberben házasodtak össze, akkoriban a ceremóniáról azonban nem sok fotó került ki, a követők csupán egy, a gyűrűket ábrázoló fotóval találkozhattak, egészen mostanáig.

A modell ugyanis az Instagram-oldalán most igazi esküvőifotó-dömpinget tartott: hat lapozgatható posztban mesélt a megélt élményeiről, mindezeket fotókkal illusztrálva, külön fejezetet szentelve a készülődésnek, ruhaválasztásnak, ceremóniának, a helyszínnek, a dekornak, az ételnek és a gyűrűknek is.

A szertartásunkat a Gyömrői házasságkötő teremben tartottuk, a lehető legszűkebb Családi körben. Összesen 11 vendég, 2 tanú, akik a húgom, és Csaba nővére voltak, az Anyakönyvvezető, és mi ketten. Engem a Keresztapukám kísért, Csabit az Anyukája. Onnantól, hogy elindult a zene (John Legend All of me-ja, amire megkérte a kezemet Csabi) sírtam addig, amíg be nem ültem az autóba hazaindulva...