Ha és amennyiben kisfiú lesz az utód.

Korábban már az Index is beszámolt Nádai Anikó és Hajmásy Péter nem is annyira újdonsült románcáról, a szerelmesek ugyanis hamarosan összeházasodnak és az első közös baba is úton van már. A pár péntek reggel volt az RTL Reggeli vendége, ahol a lánykérés és a szerelmükkel kapcsolatos egyéb kérdések mellett arra is kitértek, hogy hogyan fogják hívni az utódot.

Ha fiú lesz, akkor Péter Pál. Nekem apukámat is, nagypapámat is így hívják, elég régóta megy az a hagyomány

– árulta el Hajmásy a műsorban, melyre Nádai is reagált, szerinte hihetetlenül kedves dolog az, hogy így hívják Petit és férfi felmenőit is, hiszen mindig mosolyt csalnak az emberek arcára. A Péter Pál név persze csak abban az esetben áll fent, ha a csöppség fiú lesz, amennyiben a párnak kislánya születik, úgy a Hanna Eszter nevet fogják neki adni.