Korunk egyik nagy felfedezőjeként írhatja be magát a történelemkönyvekbe egy fiatal dietetikus, aki az emberiséget évezredek óta kínzó problémára talált megoldást. Monica D'Agostino, New York-i táplálkozási szakértő a TikTokon mutatta be az általa kifejlesztett, regeneráló hatású koktélt, amit „gyógyító limonádénak” (angolul „Recovery Limonade”) nevezett el.

Állítása szerint ez az ital segíthet enyhíteni a kínzó másnaposság legrosszabb tüneteit.

„Dietetikus vagyok, New Yorkban élek, és minden hétvégén eljárok bulizni. Tudom, hogy sok dietetikus ezen az appon szeretne úgy tenni, mintha mindig gyümölcsöt és zöldséget enne, de nem ez a valóság, senki nem csinál ilyet” – mondja egy TikTok- videóban, amit azóta már több mint 3,5 millióan láttak.

A recept egyébként nagyon egyszerű. Monica sima csapvizet használ, amihez három evőkanál citromlevet, két-három teáskanál gyömbérsűrítményt, majd végül egy kis kurkumát kever. A videóban elhangzik, hogy ő nem a természetes eredetű alapanyagokat használja, de az eredmény ugyanolyan hatásos lesz így is.

A kurkuma a gyulladásra, a citromlé a bőrre, a gyömbér pedig a gyomorra jó. Egészségetekre!

– zárta a videót.