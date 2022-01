Mint arról korábban az Index is beszámolt, eljegyezték Hosszú Katinkát, a háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok magyar úszónőt.

A lánykérésre egy spanyolországi tengerparton került sor, itt mondta ki az úszónő a boldogító igent kedvesének, Gelencsér Máténak. A történtekről persze Katinka édesapja, Hosszú István még mindenki más előtt értesült, az azonban még őt is váratlanul érte, hogy a fiatalok az interneten jelentették be a nagy hírt.

Persze, beavattak a fiatalok, de be kell vallanom, számomra is új volt, mi több, meglepett, hogy a neten jelentették be. Megtették az első lépést azon az úton, hogy egyszer férj és feleség legyenek