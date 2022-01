Nem ő ugyanis az első áldozata az extrasötét barnítókrémnek.

Korábban már az Index is beszámolt annak az anyukának a történetéről, aki úgy gondolta, egyedül töltött magányos estéjén sápadt bőrét aranyszínűvé varázsolja, a végeredmény azonban köszönőviszonyban sem állt az elvártakhoz – az anyuka elmondása szerint Casper, a barátságos szellemből Fiona hercegnővé alakult át, hófehér bőre ugyanis az arany helyett valahol a zöld és a sötétbarna között kezdett el pompázni.

Nos mint mondják, a történelem ismétli magát, szóval újfent itt vagyunk, hogy bemutassuk egy újabb nő balszerencsés önbarnítós próbálkozását.

Történetünk középpontjában ezúttal az angliai Devon Birkett áll, aki magányos perceiben szintén egy kis barnítókrémezéssel szerette volna kényeztetni magát, szóval fogta és felkente magára pontosan ugyan azt a "Darker than Dark", azaz a sötétebbnél is sötétebb elnevezésű árnyalatot, ami a korábban említett anyukát is ogrévé változtatta.

Míg a krém hatott Birkett leült megnézni kedvenc bűnügyi sorozatának egyik részét, amikor viszont felállt a kanapéról és tükörbe nézett, nos, abban nem volt köszönet.

A 25 éves nő ugyanis mintha nem is önmagával nézett volna szembe, hófehér bőre nem arany, de még csak nem is barna, hanem zöld árnyalatú lett, csakis arra tudott gondolni, hogy tényleg úgy néz ki, mint egy ogre. Szerencsére egy gyors zuhany és némi sikálás segített leszedni a barnítókrém jelentős részét, egy nagyon enyhe zöldes csillogás azonban még napokig észrevehető volt Birkett arcán.