Kiderült, hogy ki is pontosan az a „másik Dávid”.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, meglehetősen csúfos véget ért a tavalyi év során halottaiból feltámasztott A Nagy Ő című műsor, Tóth Dávid és kiválasztottja ugyanis alig pár hónap együttlét után már szét is mentek. Laura akkoriban sejtelmesen annyit árult el, hogy Dáviddal való szakítása után újfent rátalált a szerelem, ráadásul ezt a szerencsést is Dávidnak hívják, csak ő már nem Tóth.

Egy friss, a Story magazinnak adott interjúból most fény derült rá, hogy Laura szerelme éppenséggel egyenesen a főnöke, akivel elsőre nem szimpatizált, később aztán mégis egymásra találtak.

Dávidot szeptemberben ismertem meg a munkahelyemen. Ő a főnököm, akivel eleinte egyáltalán nem szimpatizáltam. Nézeteltérésünk is akadt a munka miatt, és annál a vitánál úgy éreztem, teljesen elvágta magát nálam

– kezdte a fiatal lány a magazinnak, hozzátéve, hogy kapcsolatuk munkakapcsolatnak indult, de aztán rájöttek, hogy mégis több lehet a dologban.

2021. szeptember vége óta dolgozunk együtt. Így ismerkedtünk meg. Munkakapcsolatnak indult, de aztán rájöttünk, hogy ez mégis több annál... így kezdődött minden...

– mesélte Laura, aki úgy érzi, Dávid számára a tökéletes férfi, ugyanis még nála is erősebb személyiség, és neki pont erre volt szüksége.