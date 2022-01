A világhírű természettudósról és társairól még 2020 februárjában készült a felvétel.

Akkor forgatták ugyanis a BBC One Green Planet című sorozat epizódjait, az Északi-sarkvidéken, ahol akkoriban mínusz 18 fokot mértek. A stáb tagjainak nem volt könnyű dolga, a rendkívüli hideg miatt az akkumulátoraik hamar lemerültek és a drónjaik is nehézkesen működtek. Nem is beszélve arról, hogy mennyire fáztak a forgatás alatt, ezért bármilyen új módszerre nyitottak voltak, hogy melegen tartsák magukat.

A sorozat producere, Mike Gunton a helyiek segítségét kérte, majd végül a hangtechnikusuk dobta be az ötletet, amit még bennszülöttektől tanult.

A módszer leginkább a pingvintáncra hasonlít, ugyanis lábujjhegyreállva kell rugózni fel-alá, miközben úgy mozgatják a karjaikat, mintha pingvinek lennének.

Gunton és Attenborough mellett Patrick Avery orvos is megpróbálta imitálni a mozdulatot, ami olyan vicces látványt nyújtott, hogy még a stábtagok is elnevették magukat.

Néhány másodperc után mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy megtette hatását a „tánc”, pedig ezen kívül is mindent megtettek, hogy ne fagyjanak meg. Attenborough például takarókkal, melegvizes palackokkal és időnként akár hat kabáttal védekezett a hideg ellen.