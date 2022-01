Mostantól az Apple készülékein is megtalálható lesz a terhes férfi emoji, követve ezzel a Google-ön és a Facebookon már hónapok óta elérhető „hiánypótló” újítást. Sőt, a legújabb frissítéssel gendersemleges emoji is érkezik, így „terhes személy” hangulatjel is található lesz a repertoárban.

Fotó: Emojipedia

A terhes férfi és terhes személy emojikat a legújabb rendszerfrissítés, az iOS 15.4 tartalmazza majd, de telepítésük nem lesz kötelező.

A Fox Business felidézi, hogy a nagyon progresszív hangulatjelet mindenesetre azért kritika is érte, felmerült például, hogy a biológiailag specifikus jelenség mindenkire való kiterjesztése eltörli azon tényezőket, amelyek megkülönböztetik a nőket a férfiaktól, s lényegében dehumanizálják a nőket.

(Forrás: Fox Business)