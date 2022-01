Legutóbb egy gigantikus vécé és egy éneklő kaki alkották a díszletet, most pedig elvarázsolt gombák táncolták körbe.

A 37 éves énekesnő szombaton lépett fel a Saturday Night Live színpadán, ahol egy tűzpiros bőrszerkóban és egy szintén piros gombakalapban adta elő két héttel ezelőtt megjelent When I'm Gone című dalát. A színpadon a dal társszerzője, a svéd Alesso is csatlakozott hozzá, na meg persze pár táncos is, akik elképesztően fura gombajelmezekben ropták Perry mögött.

A már-már szürreális fellépést alább ön is megtekintheti: