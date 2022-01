2022. február 1-jén a Netflix műsorra tűzi a Kilépő című filmet. Erről a film rendezője, Százados Miklós tájékoztatta az Indexet.

A Kilépő 2021. augusztus 13-án elnyerte a Best Indie Feature – Award of Prestige díjat Las Vegasban, a Vegas Movie Award filmfesztiválon, júliusban pedig Vilniusban lett nyertes az Iconic Images Film Festival Best Horror / Thriller Film kategóriában.

A film leírása így szól: