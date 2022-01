Nehéz lenne elfelejteni azt a szintű őrületet, amelyet az Alkonyat-filmek generáltak megjelenésükkor, hihetetlen módon lassan egy évtizeddel ezelőtt. A romantikus fantasy széria három főszereplőjének karrierjében egyértelműen minőségi ugrás következett be akkor, amikor

egyik napról a másikra A-listás sztárokká változtatta őket a regényadaptáció, világszintű ismertséget hozva el számukra.

Kristen Stewartot tavaly novemberben Diana hercegnét láthattuk Oscar-esélyesen alakítani a Spencerben, míg Robert Pattinsont idén márciusban a legújabb Batman filmben láthatjuk majd egyenesen a sötét lovag szerepében. A Twilight trió harmadik tagja, Taylor Lautner, érdekes módon viszont kisebb szerepektől eltekintve teljesen eltűnt a rivaldafényből a záróetapot követően.

A fiatal színész legújabb Home Team c. filmben nyújtott alakítása kapcsán, megtörve a csendet elárulta a Today műsorában mi állt a filmezéstől való háttérbe vonulása mögött.

Amikor 16-17 évesen megpróbáltam sétálni egy kört a környéken, vagy csak kiruccani valamerre, tizenkét autó várt előttem, hogy bármerre kövessenek. Bárhol is jelentem meg, több ezer rajongó sikoltozva örült meg, ami kezdett frusztrálóvá válni, mert szerettem volna azért normális életet is élni. Amikor viszont a nagy felhajtás megszűnt, akkor meg elkezdett foglalkoztatni: Ó, az embereket már nem is érdeklem ezentúl? Ez a része pedig tényleg nagyon megtudja kavarni az ember fejét

Lautner mindemellett azt is elárulta, hogy természetesen rendkívül hálás volt azért, hogy részese lehetett a sorozatnak, és visszatekintve örül neki hiszen rengeteg tanulsággal járt együtt, illetve párjának megismerését is ennek köszönheti, akit tavaly november óta már el is jegyzett.